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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لأول مرة في تاريخ البشرية.. رائد روسي يقضي ألف يوم بالفضاء

رائد الفضاء
رائد الفضاء
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منذ صعود البشر الفضاء ووجود المركبات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية لم يتسطع أي رائد فضاء الوجود خارج الارض والصمود في الفضاء لمدة طويلة نظرا لأن للأمر مخاطر على صحته، ولكن في حدث الأول من نوعه استطاع رائد فضاء روسي ان يقضي ١٠٠٠ يوم في الفضاء لأول مرة في التاريخ، وفقا لما كشفته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ورائد الفضاء الذي بقى هذه المدة هو "أوليج كونونينكو" قائد مجموعة رواد الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الروسية والمراسل الخاص لوكالة "تاس" محطة الفضاء الدولية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان، إن رائد الفضاء الذي يعمل بمحطة الفضاء الدولية سجل لاول مرة ١٠٠٠ يوم كإجمالي لفترات الرحلات الفضائية، وهذه الرحلة الخامسة التي يقضيها رائد الفضاء في حياته المهنية، كما انه سيحتفل في الشهر الجاري بعيد ميلاده الستين في الفضاء، وفي نهاية الرحلة التي سوف تستغرق عاما سيكون اجمالي مدة رحلاته الفضائية ١١١٠.

وهذه الأرقام التي يحققها رائد الفضاء الروسي انجازات غير مسبوقة لم يصل اليها اي رائد فضاء ويبقا في المحطة الدولية او رحلات بالفضاء خارج الارض لكل هذه المدة لذلك تحتفل به وكالة الفضاء الروسية التابع لها.

رائد فضاء روسي المركبات الفضائية محطة الفضاء الدولية وكالة الفضاء الروسية