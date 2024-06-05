حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (5) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – كمية من الأقراص المخدرة).

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – 3 فرد محلى – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ (813) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام هيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (2) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـهم معلومات جنائية").





مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين).

ضبط (2) قضية أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهما (2 قطعة أسلحة بيضاء).. بحوزة (2 متهم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.