ليفربول يعلن أسماء الراحلين عن قلعة "أنفيلد"

كشف نادى ليفربول، رسميًا اليوم الأربعاء، فى بيان عن اللاعبين المغادرين لقلعة "آنفيلد" بنهاية الموسم الحالى.

ويشهد فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، حقبة جديدة، بعد تعيين الهولندي آرني سلوت، مديراً فنييًا للفريق، خلفاً للألمانى يورجن كلوب، الذى اعتذر قبل انتهاء الموسم.

كما قرر ليفربول، الإبقاء على حارسه أدريان، بعدما قدم له عقدا جديدا، يضمن استمراره بملعب أنفيلد، كما هو الحال مع حارسي الأكاديمية، جاكوب بويتريس وريس ترومان.

واعلن النادى عبر صفحته الرسمية رحيل 10 لاعبين بعد رحيل الثنائي تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب.

الراحلون



وأكد النادي، اليوم انضمام بعض اللاعبين الآخرين لركب الراحلين، فى قائمة جاءت كالتالى:

آدم لويس، ميلكامو فراويندورف، ماتيوس موسيالوفسكي، ناثان جيبلين، فرانسيس جييماه، لوك هيويتسون، نيال أوسبورن وكودي بيلينينجتون.

وتقدم النادي الإنجليزي في بيانه، بالشكر لكل اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن النادي، متمنيا لهم التوفيق مستقبلا.

