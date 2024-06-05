ضبط سيدة بتهمة إدارة كيان تعليمى للنصب على المواطنين بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها : (عدد من الشهادات منسوبة لعدة جهات مختلفة – أكلاشيه بإسم الكيان – عدد 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - مجموعة من المطبوعات الدعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى" - مجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

