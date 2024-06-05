الصين تعرب عن استعدادها للعمل مع الهند وتهنئ حزب مودي بفوزه في الانتخابات

أعربت الصين عن استعدادها للعمل مع الهند انطلاقا من المصالح الأساسية للبلدين والشعبين، وذلك عقب فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بولاية ثالثة بالانتخابات في الهند.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم الأربعاء إن الصين هنأت مودي بعد فوزه في الانتخابات..مؤكدة أن العلاقات الصينية-الهندية السليمة والمستقرة تخدم المصالح المشتركة للجانبين وتؤدي إلى السلام والتنمية في المنطقة والعالم بأسره.

وأبدت المسؤولة الصينية استعداد بلادها للعمل مع الهند للانطلاق من المصالح الأساسية للبلدين والشعبين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع العام والمستقبل وتوجيه تنمية العلاقات الثنائية على مسار صحي ومستقر.

وحصل التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم في الهند، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على أغلبية المقاعد في لوك سابها (مجلس النواب في البرلمان)، وفاز في الانتخابات العامة الهندية لعام 2024.

وأصدرت لجنة الانتخابات الهندية البيانات الرسمية على موقعها على الإنترنت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مما يشير إلى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي مستعد تمامًا لتشكيل الحكومة المقبلة.