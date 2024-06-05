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الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة.بــ 4,2 مليون جنيه بالإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين) بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كميات من الحشيش المخدر وزنت 52,5 كيلو جرام - المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,2 مليون جنيه) تقريباً فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك  إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتاجرى المواد المخدرة وإدراكاً من  وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان .
 

الحشيش العامة لمكافحة المخدرات