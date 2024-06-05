ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة.بــ 4,2 مليون جنيه بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين) بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كميات من الحشيش المخدر وزنت 52,5 كيلو جرام - المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,2 مليون جنيه) تقريباً فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتاجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان .

