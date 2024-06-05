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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.1%

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م ، بنسبة نجاح بلغت 87.1% ، حيث تقدم لأداء الامتحان ( 142770 ) طالبًا وطالبة حضر منهم 141791.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.15 % وتقدم لأداء الامتحان 1156 طالب وطالبة حضر منهم 1089.
واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 93 %، وتقدم لأداء الامتحان 71 طالبا وطالبة , كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين  100% حيث تقدم لآداء الامتحان   11 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.

2023 2024 الاعدادية المهنية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني