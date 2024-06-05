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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصر ترحب بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين
فلسطين
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رحبت مصر بقرار حكومة وبرلمان سلوڤينيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
ووصف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية - في تدوينة عبر صفحته على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء القرار بأنه خطوة مهمة ومُقدرة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وتعزيز الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

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