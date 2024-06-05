هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها بدولة زامبيا

وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع هيئة الأدوية الزامبية ZAMRA، وذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health Excon؛ لتكون إحدى المحطات في جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وشهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم التوقيع، حيث وقع من الجانب المصري، الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ومن الجانب الزامبي، الدكتور ماكوماني سيانجا، مدير عام هيئة الأدوية الزامبي.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، أهمية مذكرة التفاهم مع الجانب الزامبي، حيث أنها تمثل رؤية مشتركة والتزام تجاه تعزيز صحة المواطنين، وتلبية احتياجات السوق الزامبي من المستحضرات الطبية المصرية، وأن هيئة الدواء المصرية تكرس الجهود لضمان أعلى معايير السلامة والجودة للأدوية، كما أعرب عن أمله في أن تمثل المذكرة أساساً متينا للتعاون المشترك والمستمر في صالح البلدين.

وتنص المذكرة على الاعتماد المرجعي للجانب الزامبي على هيئة الدواء المصرية لتسجيل ومنح الرخصة التسويقية للمستحضرات الطبية والحيوية، وفقا للقواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الشروع في أنشطة بناء القدرات المتمثلة في الدورات التدريبية الافتراضية أو الحضورية للجانب الزامبي.

من جهته، أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز الأطر التنظيمية من خلال تبادل المعرفة والخبرات، مما يقوي من آليات المراقبة الدوائية، فضلا عن تعزيز التعلم المستمر والتطوير المهني، من خلال برامج التدريب المشترك، ومبادرات بناء القدرات، مما سيؤدي إلى اتخاذ القرارات التنظيمية الأكثر فاعلية والعائدة بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة، انطلاقاً من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المنتجات الطبية المصرية في الأسواق الدولية من خلال الاعتماد المرجعي على القرارات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية.

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