حصيلة 24 ساعة.. ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2542 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط 23 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 247 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 7 قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.