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الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط  5 قضايا.  

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2542 مخالفة مرورية متنوعة.  

فى مجال الأمن العام : ضبط 23 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ  247 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 7 قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

24 ساعة ضبط 5 قضايا المخالفات المرورية جرائم الهجرة