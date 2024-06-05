ضبط متهم لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة بالمنوفية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بالترويج لشهادات جامعية بمقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المُشار إليه وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواء الموبايل على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بأختام منسوبة لجامعات وكليات مختلفة "مزورة" – طابعة ألوان – جهاز حاسب آلى – عدد 4 أختام "مقلدة").. واعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للترويج لنشاطه الإجرامى مقابل مبالغ مالية وأن الأدوات والأجهزة المضبوطة يستخدمها فى إصطناع الشهادات المزورة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.