تعرف على سر تسمية مسجد نمرة بهذا الاسم

مسجد نمرة من أهم معالم مشعر عرفة ذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) خطب عليه خطبة الوداع كما أنه صلى بحجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصرا، وعلى ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم وهناك سبب لتسمية المسجد بهذا الاسم، كما أن له مكانة وفضل عند المسلمين خاصة الصلاه فيه.

-مكان المسجد:

بني في الموضع الذي خطب فيه الرسول صلى خطبة الوداع ويقع في الغرب من مشعر عرفة، كما يقع جزء منه في غرب المسجد من وداي عرفة الذي يعد أحد أوديه مكة المكرمة.

-أهمية المسجد:

تتجلى أهميته في وقوف الرسول عليه وخطابه لخطبة الوداع ثم صلاته بالمسلمين.

-سبب تسميته:

سمي بهذا الاسم حيث فتح حرف النون وكسر الميم او سكونها نسبة إلي جبل صغير "جبيل" يقع بجهة الغرب من المسجد به خيمة نمرة كان دوما يقيم فيها الرسول صلي الله عليه وسلم حتى تزول الشمس ثم ينتقل منها الى وداي عرفة ليخطب الناس ويصلي بهم وعلى ذلك عرف بمسجد نمرة، وقد اطلق عليه اسماء كثيرة من بينها مسجد ابراهيم ومسجد عرفة.

-فضل الصلاة فيه:

فضل الصلاة فيه اقتدادا برسول صل الله عليه وسلم، لأن الرسول ألقي خطبة الوداع وصلي بالناس.