سفير إستراليا: يمكن التعاون مع مصر في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه

أكد الدكتور أكسل وابنهورست، سفير إستراليا، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار أسترالي، وجاء ذلك خلال زيارته اليوم للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأضاف أكسل وابنهورست، أن إستراليا تصدر إلى مصر العديد من المنتجات أبرزها الفول والقمح والدقيق واللحوم، كما تستورد إستراليا من مصر الفواكه وبعض المواد الإلكترونية.

سفير إستراليا: يمكن التعاون بين الجانب الإسترالي والمصري في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه

وأشار سفير إستراليا إلى أنه يمكن التعاون بين الجانب الاسترالي والمصري في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه، واستهدف اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين المصري والإسترالي، وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة بين الشركات المصرية والإسترالية، لتعزيز حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة محمود مرعي والمهندس البديوي السيد والمهندس أحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بغرفة الإسكندرية.