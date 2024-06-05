بالفيديو.. خبير اقتصادي: القطاع غير النفطي مفتاح خفض الاستيراد

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إن الاقتصاد غير النفطي “السلعي” قائم على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة في شكل منتجات أو خدمات مثل قطاع السياحة أو المنتجات القادرة للتصدير الملموسة، أما القطاع النفطي فيعبر عن كل ما يخص النفط ومشتقاته أو قطاع التكرير والغاز الطبيعي.

وأضاف “البهواشي” في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن القطاع النفطي أو السلعي له دور كبير جداً في قطاع الاقتصاد، موضحًا أنه يعكس مدى قدرة الدولة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من جميع الموارد المملوكة لدى الدولة وأنه يستطيع أن ينتج ويصنع ويزيد من صادراته، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يعتمد على المنتج المحلي بدلا من الاستيراد.

وتابع، أنه يمثل اقتصادا حقيقيا قادرا على تحقيق الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يزيد من الاستفادة من قطاعات الخدمات المملوكة للدولة مثل قطاع السياحة بالإضافة إلى القطاعات الجديدة مثل قطاعات تكنولوجيا وصناعة التعهيد.

وأردف، الخبير الاقتصادي، أن صناعة التعهيد في مصر أصبحت منفردة في المنطقة بالكامل بما تملكه من بنية تحتية وقدرات بشرية تزيد من هذه الصناعة.