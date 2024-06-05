محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء مستشفى مطوبس المركزي الجديد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء مستشفى مطوبس المركزى بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، واطلع على نسبة التنفيذ والتي وصلت لـ 42%، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، بتكلفة قرابة المليار جنيه، على مساحة 12 ألف متر، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

واستمع محافظ كفر الشيخ لشرح تفصيلي للأعمال الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى، وتوريد الأجهزة الطبية لها، لوضع حد لمعاناة الأهالي، وتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكداً أن القيادة السياسية، تولي اهتماما كبيراً بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثله مثل بقية القطاعات التي تشهد طفرة غير مسبوقة، مؤكداً أنه تم إنشاء العديد من المستشفيات وتطوير عدد آخر بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً ،نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة "مستشفي بيلا المركزى، بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، وأعمال التطوير التي شهدتها مستشفى فوه المركزى "، وجارٍ إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الاورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجارٍ تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفرالشيخ.

ووجه محافظ كفرالشيخ، لوكيل وزارة الصحة؛ الدكتور محمد شقوير، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشدداً بحسن معاملة المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرًا شاملاً وإعادة إنشاء لعدد من المستشفيات، والذي استهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة كفرالشيخ للمساهمة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفرالشيخ بشكل كبير وغير مسبوق.

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