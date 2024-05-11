محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف في بلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كثب أعمال الرصف الجارية حاليًا في شارع التوحيد بمدينة بلطيم، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية بالمحافظة وتحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور، تأتي هذه الأعمال ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح المحافظ، أن أعمال الرصف تشمل شارع التوحيد بطول 600 متر وعرض 5 أمتار، كما تشمل خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط في تنفيذه، كما وجه بضرورة مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف واستخدام مواد عالية الجودة، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

أكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ووجه رفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعلى ضرورة استمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة.

وأكد «نور الدين»، أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة، كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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