إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكفرالشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، فى تنفيذ 5 قرارت إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بشارع العاشر من رمضان، ومنطقة تريان، بمركز الحامول، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات عليها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.