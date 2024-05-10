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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكفرالشيخ

للحفاظ على الأرض الزراعية

ازالة حالة تعدي علي
ازالة حالة تعدي علي أرض أملاك الدولة بكفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، فى تنفيذ 5 قرارت إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بشارع العاشر من رمضان، ومنطقة تريان، بمركز الحامول، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات عليها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.

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