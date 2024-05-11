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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة «بناء» مخالف على طريق بلطيم الدائري بكفرالشيخ

بمساحة 100 متر

ازالة التعديات بكفر
ازالة التعديات بكفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، فى تنفيذ قرار إزالة «بناء» مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وشدة خشبية، بمساحة 100 متر، على الطريق الدائرى، بمدينة بلطيم، وذلك لمنع تكرار المخالفات، والإلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء «التراخيص».

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف دون «ترخيص» فى جميع أنحاء المحافظة، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.

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