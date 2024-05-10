"تكامل الخدمات الصحية" محور جلسة المجلس الإقليمي لصحة كفر الشيخ

عقدت، مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ ، أولى جلسات الأمانه الفنيه للمجلس الاقليمي للصحة ، والتي أنشئت بقرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رقم ٧٢٧ لعام ٢٠٢٤ كخطوه تمهيديه لانعقاد المجلس الاقليمي للصحه بديوان عام المحافظة.

ودعا الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ورئيس الامانه الفنية للمجلس الإقليمي للصحه كلاً من، الدكتور طه قرع عميد كلية الطب جامعة كفرالشيخ، الدكتورة صباح أبو الفتوح عميدة كلية التمريض جامعة كفر الشيخ، الدكتور ياسر عماره منسق امانة المراكز الطبيه المتخصصه بكفرالشيخ ، الدكتور ياسر شعبان رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ.

وبحضور كلاً من، الدكتور محمد ابو السعد وكيل المديريه ،الدكتور محمد عسكر رئيس الشؤن الطبيه فرع التامين ،الدكتورة أنجي هيكل مدير المكتب الفني لفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ

، مايسه محمود مدير إدارة التمريض بمديرية الشؤن الصحيه بكفر الشيخ ،الدكتورة آلاء بسيوني مدير المكتب الفني بمديرية الشؤن الصحية بكفر الشيخ.

تضمنت الجلسه، مناقشه أجندة الاجتماع والتآكيد علي تكامل الخدمات الصحيه علي ارض المحافظه ولصالح المريض.

وخلال الاجنماع ، أكد الدكتور شقوير وكيل وزارة الصحه بكفر الشيخ، علي ضرورة تدريب الكوادر الطبيه ،والاستفاده القصوي من جامعة كفرالشيخ في مجال التدريب خاصة مع دخول كفرالشيخ التأمين الصحي الشامل في يوليو ٢٠٢٥

وأيضاً تكليف منسق لتكامل الخدمات الصحيه بين الجهات المعنيه وسرعة الاستجابه لخدمة المريض.

وأشارت الدكتوره صباح أبوالفتوح عميد كلية التمريض، إلي ضرورة تدريب سنة الامتياز من خريجي كلية التمريض بكل المؤسسات الصحية.

وأيد الدكتور طه قرع عميد كلية الطب، مقترح تكوين لجان هندسيه من كلية الهندسه جامعة كفرالشيخ لتقييم الوضع الحالي للمنشآت الصحيه طبقا لمعاييرGAHAR.

كما أفاد الدكتور ياسر عماره منسق المجالس الطبية المتخصصة، إلي ضرورة هذا التكامل في الوقت الراهن وبالاخص لخدمة اهالينا مصابي غزه وذويهم.

ومن جانبه توجه د ياسر شعبان مدير فرع هيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ لعمل بروتوكول خدمة موحد تصب لصالح المريض.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه الجلسة، ستعقد في الاسبوع الاول من كل شهر.

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