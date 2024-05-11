محافظ القليوبية يفتتح موسم حصاد القمح (صور)

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها موسم حصاد القمح والوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد الكلية، والدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والمهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح

بدأت الجولة بتفقد الصوب الخاصة بنباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والمفرخ السمكي بالإضافة إلى تفقد المزارع السمكية المكثفة والمفتوحة ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجني.

كما شملت الجولة افتتاح موسم حصاد القمح بمزارع الكلية، واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة الى شرح تفصيلي من عميد الكلية حول موسم حصاد القمح فى مزارع الكلية، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح حوالي 60 فدانا.

وأشاد اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر مع جامعة بنها في مختلف المجالات والقطاعات التى تهدف الى خدمة أهالي المحافظة، مؤكدًا على اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح موضحا أن اجمالي ما تم توريده حتى الأن قد بلغ 70438 طن و445 كيلو، مُشيرًا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جرى زراعة 60 فدانا من محصول القمح هذا العام وذلك من خلال الاعتماد علي تقاوي منتخبة وراثياً ومحسنة تقنياً وعلمياً من أجل محصول وفير ملائم للمناخ المصري.

وأضاف الدكتور السيد فوده أنه جرى التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة ومنها محصول القمح وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وأهالى القليوبية.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي، إن الكلية أخذت على عاتقها زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح منذ العام الماضي وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة القمح من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى لحل مشاكل المزارعين.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها

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