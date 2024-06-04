رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح أعمال تطوير عدد من المشروعات

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى عددا من المشروعات التطويرية بمقر الجامعة بقنا والمستشفيات الجامعية جاء ذلك بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس جامعة جنوب الوادى، وطروب طلبة امين الجامعة المساعد، وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الإدارية.

استهل رئيس الجامعة جولته اليوم بافتتاح تطوير العناية المركزة للأطفال بمستشفى الجامعة بمنطقة المعبر في إطار دور الجامعة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، واستمع رئيس الجامعة لشرح من الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة ايمان عبد الموجود رئيس قسم الاطفال عن أعمال التطوير حيث تضم الوحدة 17 سريرا مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي ومتابعة العلامات الحيوية وأجهزة الأشعة المتنقلة كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير بقسم النساء والتوليد بحضور الدكتور محمد زين مدير مستشفى المعبر.

وواصل الدكتور أحمد عكاوى جولته وتابع أعمال التطوير بأسوار الجامعة والمنطقة المحيطة واللافتات التي تم تركيبها في إطار تطوير الهوية البصرية والترقيم، وقام المهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بشرح أعمال التطوير التي تضمنت تهذيب المزروعات واعمال الدهانات وتركيب لافتات مضيئة.



وتفقد رئيس الجامعة تطوير نظام المرور والأمن والسلامة والبوابات الالكترونية والمطبات الصناعية وقدم المهندس محمد شكري من الشركة المنفذة لمشروع البوابات شرحا لمراحل العمل بالمشروع والتحكم الآلي في دخول السيارات والافراد

كما تابع رئيس الجامعة الانتهاء من مشروع تطوير الرصيف الرئيسي بالطريق وتثبيت اللافتات الإرشادية ومظلات للأفراد، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تهدف لتوفير بيئة جاذبة وتوفير اقصى درجات السلامة والأمن لمنسوبي الجامعة.

وافتتح رئيس الجامعة تطوير نظام تغذية الكابلات الكهربائية لمستشفى الجهاز الهضمي بالحرم الجامعي، وتحدث المهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية عن أهمية هذا المشروع في تحقيق الأمن والسلامة وحماية الكابلات بالمستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

وتفقد رئيس الجامعة مكان انتظار المواطنين بالمستشفيات الجامعية ( التذاكر والزيارات ) وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم ميكنة عملية حجز التذاكر للمرضى بالمستشفيات الجامعية.

وتحدث الدكتور محمد مهدي عن عملية التطوير الشاملة التي يشهدها مكان انتظار المواطنين حيث تم تركيب مظلات ومراوح وسوف يتم تزويد المكان بأكشاك لتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات

كما تفقد رئيس الجامعة قسم الرمد بمستشفى الحرم الجامعي، وأشاد بالجهود المبذولة وتجهيزات البنية التحتية المتطورة.

وفي اطار الاهتمام بالشكل الجمالي وتطوير البنية التحتية افتتح "عكاوى" ميدان الكتاب أمام مبنى المدينة الجامعية (أ) وقدم الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شرحا للميدان وهو عبارة عن مجسم ميداني يحتوي على مجسمات الكتب الدالة على العلم تم تنفيذه بكلية التربية النوعية.

كما افتتح ميدان المسلة وقدم الدكتور وائل بكرى رشيدى عميد كلية الاثار شرحا للميدان الذى يضم عنصرين من عناصر الحضارة المصرية القديمة وهما المسلة والكباش وتحتوى المسلة على بعض النصائح التعليمية باللغة الهيروغليفية من أستاذ للطالب قام باختيارها الدكتور ابو بكر عبد السلام بكلية الآثار وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بالجهد المبذول من فريق العمل.

وواصل رئيس الجامعة جولته وتابع أعمال التطوير بقاعة المؤتمرات الكبرى والتى شهدت تركيب ثلاث شاشات جديدة، وقدم ناصر حسين مدير قاعة المؤتمرات شرحا لعملية التطوير الشاملة اعمال الدهانات والإضاءة الجانبية وتركيب ستائر وابواب اضافية

كما تفقد رئيس الجامعة بوابة الطلاب رقم (5) والتى تربط الجامعة بالكليات المختلفة وتخفف الضغط عن باقى بوابات الجامعة وبوابة كلية الطب البيطرى التى يجرى تنفيذها حيث قدم مصطفى داود مدير الأمن الجامعى شرحا وافيا عن مراحل العمل بمشروع البوابات.

كما تفقد رئيس الجامعة شارع الجامعة الاهلية والذى يربطها بالجامعة الام وقدم الدكتور فرج خضارى عميد كلية الهندسة شرحا لمراحل العمل مؤكدا ان هذا الطريق يساهم في التيسير على طلاب الجامعة الاهلية عملية انتقالهم.

وتابع رئيس الجامعة عملية تنفيذ جمالى امام مبنى رئاسة الجامعية يقام عليه مسرح مكشوف ويتم ربطه بالحديقة المقامة خلفه كما تابع تنفيذ رصف الطريق الذى يربط بين كلية الاعلام ومبنى رئاسة الجامعة .

وفى اطار جولة رئيس الجامعة تم تفقد مبنى رئاسة الجامعة والذى يجرى تقسيم الدور الأرضى الى 16 ادارة عامة تتبعها إداراتها الفرعية ويتم في القريب نفس التقسيم بكلية الاعلام على ان يتم ربط المبنيين.

واستعرض رئيس الجامعة خطة التطوير التى تم تنفيذها بالمبنى والتى تضمنت قاعة مجلس الجامعة التى تم تطويرها على اعلى مستوى بالإضافة الى قاعة كبار الزوار وقاعة المؤتمرات الصغرى وقاعة لورش العمل وغيرها من التطويرات

وفى نهاية الجولة تفقد رئيس الجامعة محطة توزيع الكهرباء بالجامعة والتى تم تركيب شبكة انذار ووسائل اطفاء حريق بها .

IMG-20240604-WA0005

IMG-20240604-WA0004