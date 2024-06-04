المرور على 149 منشأة طبية بالمنوفية للتأكد من صحة التراخيص

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد حملة موسعة، تضمنت مختلف المنشآت الطبية الخاصة وبصفة خاصة عيادات ومراكز الأشعة بالمحافظة وكذلك أقسام الأشعة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة وغيرها، وذلك للتأكد من ترخيص الأجهزة الإشعاعية الطبية بجميع أنواعها والتحقق من إضافتها على الرخص، تحقيق كل المعايير والإشتراطات الخاصة بتشغيلها على النحو الأمثل من كفاءة الأجهزة وتحقيق شروط الأمان والسلامة بالمكان، مدة صلاحية تاريخ الترخيص من عدمه وتحقيق اشتراطات الأمان للمرضى والعاملين بهذا القطاع، التأكد من وجود تحاليل طبية للفنيين ومعايرة للبادج، الفيلم الخاص بهم.

وخلال الحملة تم التفتيش على 149 منشأة خاصة، وجد منها 27 منشأة مطابقة، و17 جارٍ استصدار قرار غلق لها، كما تم إنذار 105 منشآت لتلافي السلبيات، كما سجل المرور 50 مخالفة لاشتراطات الترخيص، و25 منشأة تعمل بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

وتبين من المرور المشترك مع مفتشي المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع وجود أخطار بـ97 منشأة خاصة للأشعة الطبية، وتم التنبيه بضرورة الانتهاء من كل إجراءات التراخيص بالوزارة والعلاج الحر حتي تتم ممارسة النشاط بشكل صحيح وآمن للوصول لأفضل خدمة طبية لأبناء المحافظة.