"تعليم القليوبية" تتابع سير امتحانات النقل من غرفة عمليات المديرية

تابعت سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات النقل، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

حضر اجتماع المتابعة، فوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ورئيس غرفة العمليات الرئيسية، وإبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام ومديري المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي، تجريبي)، وأمن المديرية.

واطمأنت مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط، والتزام من جميع المشاركين في الامتحانات بالتعليمات والضوابط المنظمة، حيث لم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وشددت "إبراهيم" علي جميع مديرى الإدارات التعليمية على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل اللجان الامتحانية، وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

كما تابعت أعمال الكنترول والتي تتم بالمدارس، ووجهت بضرورة البدء فور انتهاء امتحان كل يوم في أعمال التصحيح، مع المراجعة والـتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل.

وشددت مدير المديرية من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية على عدم اصطحاب الطالب وجميع المشاركين في الامتحانات الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب، حرصًا على مصلحته.