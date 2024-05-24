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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم مطروح يشيد بنجاح منظومة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يلتقي منسق عام القوافل التعليمية
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قدم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الشكر لسيد مصطفي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمشرف العام على القوافل التعليمية بالمحافظة، ناقلا له تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

كما قدم وكيل تعليم مطروح الشكر لخبراء المواد الدراسية ومقدمي البرامج التعليمية؛ لمشاركتهم الإيجابية في نجاح منظومة القوافل التعليمية مما كان له عظيم الأثر في تحقيق أبنائنا طلاب الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي أقصى استفادة من خبرات المحاضرين. 

القوافل التعليمية تعمل على تدريب الطلاب على نظام الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة

وأكد وكيل الوزارة أن تلك القوافل تأتي في إطار استمرار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لدعم العملية التعليميه لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة وإطلاعهم على النقاط الفنية الهامة فى الورقة الامتحانية من خلال المراجعات النهائية، وذلك قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة الشهر المقبل.

تنظيم القافلة التعليمية بنجاح كبير وإشادة مستحقة 

يذكر أن القافلة التعليمية الثانية هذا العام يتم تنفيذها للعام الحادي عشر على التوالى بمحافظة مطروح بنجاح كبير وإشادة مستحقة من كافة الدوائر التنفيذية والشعبية والطلابية والإعلامية بالمحافظة. 

وكيل "تعليم مطروح" يشيد بنجاح منظومة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

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مطروح تعليم مطروح القوافل التعليمية عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الثانوية العامة