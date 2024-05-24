«كولر»: دعم الجماهير مهم أمام الترجي ونلعب دائمًا لتحقيق الفوز

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز تماما لمواجهة الترجي التونسي في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا السبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين في تركيز تام، وكل لاعب سيقدم كل ما لديه، ولن يبخل أحد بنقطة عرق، وأنه سيكون سعيدا للغاية بالتواجد الجماهيري في استاد القاهرة، وينتظر دعما كبيرا من الجماهير في المدرجات لمساندة اللاعبين حتى نهاية اللقاء.

وأوضح أنه كمدير فني يتعامل مع جميع المباريات سواء نهائيات أو غيرها بمنتهى الجدية واحترام المنافس، وهذه العقلية التي يسير بها العمل داخل النادي الأهلي، وهو ما يعد أحد أهم أسباب الوصول إلى التواجد في النهائي، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة لمواجهة المواقف الصعبة، ويعرفون جيدا أهدافهم، وكذلك هناك بدائل لتعويض أي غيابات وهناك ثقة في جميع العناصر لتعويض أي غيابات وعلى رأسها علي معلول.

وأشار كولر إلى أن الأهلي يلعب دائما وفقط على الفوز سواء على ملعبه أو بالخارج، واللاعبون لديهم هذه الثقافة، وحتى في حال استقبال هدف من المنافس، فسوف يقاتل الجميع لتسجيل الأهداف للفوز باللقب.

وأضاف: «مهمتي أن أجهز اللاعبين للمباراة، ولا يمكن لأحد أن يتصور أن المباراة سهلة.. المواجهة صعبة للغاية وقد تحدثت مع اللاعبين، ولا يوجد أحد يستهين باللقاء والجميع يعرف قيمة المنافس».

وأكمل: «من الطبيعي أن تشهد المباريات الكبيرة التحامات قوية ونجهز أكثر من سيناريو لخوض المباراة.. ولا يوجد أزمات داخل الفريق».