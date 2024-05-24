محمد الشناوي: نحترم الترجي.. ودوافعنا كبيرة للفوز باللقب

قال محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن الأهلي لديه دوافع كبيرة للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، والجميع لديهم تركيز شديد قبل مواجهة الترجي التونسي غدا السبت على استاد القاهرة.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن الفريق أنهى الشوط الأول من المباراة النهائية في رادس، وينتظره شوط مهم وصعب في القاهرة، واللاعبون يدركون جيدا صعوبة اللقاء.

وأوضح الشناوي أن الأهلي يحترم الترجي جيدا، ويستعد للمباراة بشكل مناسب، مؤكدا أن عامل الجمهور ستكون له أهمية كبيرة في تحفيز الجميع.

وأشار إلى أن الفريق وصل إلى النهائي الخامس بفضل نظام الأهلي الذي يعتبر كل بطولة هي أول بطولة ويتعامل معها باحترام شديد، ويعتبر المركز الثاني مثل الأخير ولا يوجد تشبع من الألقاب، فضلا عن الدعم الجماهيري الذي يمثل دافعا كبيرا للجميع.

وأضاف: «نحترم كل المنافسين ونلعب فقط من أجل البطولات.. مصطفى شوبير وأمان الله مميش حارسا الفريقين يسيران بشكل مميز، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفا لنا غداً».