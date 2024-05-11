محمد الحسيني يتولي منصب المشرف العام على اللجنة الفنية العليا للاتحاد الأفريقي للكاراتيه

تتقدم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقي رئيس مجلس ادارة الشركه بخالص التهاني للمهندس محمد الحسيني رئيس قطاع الإحلال والتطوير بالشركة لتوليه منصب المشرف العام على اللجنة الفنية العليا للإتحاد الأفريقي للكاراتيه بجانب رئيس اللجنة الفنية للإتحاد الدولي للكاراتيه.

حيث شارك الحسينى فى تعديل قانون اللعبة اكثر من مرة و تنظيم اكثر من حدث دولى و رئاسة العديد من البعثات المصرية.

جدير بالذكر تعد اللجنة الفنية الدولية للكاراتيه أهم لجان الاتحاد الدولى و تتكون من ١٢ عضو ممثلين لعدد ١٦٥ دولة و يشغل المهندس محمد الحسينى احد المقاعد الاثنى عشر على مستوى العالم .

و هو اول مصرى يستمر فى هذا المنصب لاكثر من 9 اعوام و تم تكليفه مؤخرا من الاتحاد الدولى لرياضة الكاراتيه بالمشاركة فى منح رخص التدريب الدولية للمدربين على مستوى العام اثناء بطولة العالم .

