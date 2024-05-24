وزير العمل يقرر رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل لـ6000 جنيه

قرر وزير العمل حسن شحاتة، رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل، إلى 6000 جنيه بدلا من 3500، مع راتب مايو 2024 الجاري، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر في شهر إبريل الماضي.

وحث "الوزير" جميع العاملين في "المجلة" على تكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة الإنتاج والتنمية، والتوعية بالإعلاء من قيمة العمل،والالتزام والإتقان فيه.

ومجلة العمل، تصدر عن جمعية نشر الثقافة لوزارة العمل، منذ عام 1963،بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وهي متخصصة في مجال العمل والتنمية والإنتاج، وتصدر نسختها الورقية كل شهر،وبشكل منتظم،ولديها موقع الكتروني.

ويرأس مجلس إدارتها الآن، وزير العمل حسن شحاتة، ويرأس تحريرها عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة،وعضو نقابة الصحفيين.

يشار هنا إلى أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص،وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وجرى رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023،و في يوليو 2023 ،وصل إلى 3000 جنيه، ثم 3500 جنيه في يناير الماضي،حتى أصبح الآن 6000 الاف جنية،شاملة كافة عناصر الأجر.