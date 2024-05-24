تعرف على موعد فتح أبواب استاد القاهرة أمام جماهير الأهلي والترجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مصيرية أمام الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء غدٍ السبت.

ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز بهدف على الأقل، للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في التاريخ، والثانية على التوالي، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وعلم "البوابة نيوز:، أنه تقرر فتح بوابات ستاد القاهرة أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلي والترجي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أن يتم غلقها في السابعة مساءً أي قبل انطلاق اللقاء بساعة.

وحصل الأهلي على الموافقة بحضور 53 ألف مشجع، خلال مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الوقت الذي تم تخصيص 3500 تذكرة لمشجعي الترجي.

ويدير مباراة الأهلي والترجي المرتقبة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبد الله إبراهيم مساعدان، وفى غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

وقرر المدير الفني للأهلي ، عقد جلسات خاصة وثنائية مع معظم لاعبى الفريق من أجل تصحيح أخطائهم وتوجيه نصائح خاصة لهم قبل مواجهة الترجي التونسي المُرتقبة المُقرر لها الثامنة من مساء غد السبت، بإستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب المدرب السويسري فى تصحيح أخطاء لاعبيه وتوصيل رؤيته للنهائي القاري لكل لاعب، خاصة أن مباراة الذهاب التي أقيمت بتونس السبت الماضي وانتهت بالتعادل السلبي شهدت بعض الأخطاء من لاعبي الفريق.

ويقوم مارسيل كولر من خلال الجلسات الخاصة بمُراجعة بعض اللقطات لأداء ومستوى هؤلاء اللاعبين في مباريات سابقة أبرزها الذهاب أمام الترجي حتى يعرف كل لاعب نقاط ضعفه ويقوم بتصحيحها في لقاء العودة المرتقب بإستاد القاهرة.

وطلب المدير الفني للأهلي من مُحللي الأداء في الفريق، تجهيز مُلخص لأداء اللاعبين في كل مركز حتى يواجههم بهذه المقاطع في الجلسات الخاصة بهدف تصحيح الأخطاء ومُضاعفة الأداء الإيجابي أمام مرمى المنافس.