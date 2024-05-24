عائشة بن أحمد: بخاف وجع الحب.. وهذا المسلسل استنزفني ودفعني لاعتزال الفن 

أثارت الفنانة عائشة بن أحمد الجدل بعد تصريحاتها عن الحب والزواج، حيث أكدت أنها تخشي من الحب طوال الوقت، وتخشي أن تشعر بأى وجع من العلاقات، وتهرب طوال الوقت من أى بوادر للحب أو الزواج.

وتابعت عائشة بن أحمد، خلال تصريحات تلفزيونية أمس الخميس، أنها فى بعض الأحيان تصل إلى مشاعر جميلة، ومنطقة تفاهم وحب كبير مع الطرف الآخر، ولكنها تهرب خوفاً على مشاعرها من أى ألم محتمل بسبب العلاقة.

عائشة بن أحمد تحكي تفاصيل حياتها في مصر

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن تفاصيل حياتها فى مصر، منذ قدومها للعمل منذ سنوات وحتى مسلسلها الأخير بدون سابق إنذار، حيث كانت تذهب إلى التصوير فقط ثم تعود إلى المنزل، وكانت تسافر فى الاجازات إلى أهلها بتونس لقضاء الوقت معهم.

وأكملت عائشة أنها كانت تعيش حالة من العزلة عن أى تفاصيل اجتماعية، وظلت على هذا الحال لسنوات، إلى أن جاء مسلسل دون سابق إنذار، وبعد إنتهاء التصوير شعرت بحالة من الرغبة فى الخروج إلى الحياة، وأصبحت تعشق قضاء الأوقات رفقة الأصدقاء.

عائشة بن أحمد تعتزل الفن مؤقتًا

ويعتبر التصريح الأبرز هو قرار الفنانة عائشة بن أحمد التوقف عن ممارسة النشاط الفني الفترة المقبلة، والتى أعلنت أنها لن تكون فترة قصيرة.

وأكدت الفنانة عائشة بن أحمد أنها شعرت بأنها مستنزفه نفسياً بعد مسلسلها الأخير بدون سابق إنذار، وقررت التوقف عن الفن فى إجازة طويلة، وعادت لممارسة الأنشطة التى تحبها بين الرقص والتطوع لإطعام كلاب الشارع المشردة، ولم تعلن عن وقت محدد لعودتها للفن.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بدون سابق إنذار"، بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر على ماهر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، تأليف عمار صبري، والإخراج هاني خليفة.

وقدمت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مسيرة فنية من خلال السينما والدراما المصرية، أبرز أعمالها مسلسل "ملف سري، بدون سابق إنذار، النزوة، مذكرات زوج، وعد إبليس، لعبة نيوتن"، وعلى مستوى السينما قدمت فيلم "الخلية، الفلوس، ريستا".