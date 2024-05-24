غدًا.. 15 ألفا و433 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بأسوان

أكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات "التحريرية" "دور أول" لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024/2023 والتى تنطلق غدًا السبت الموافق 25 مايو، وفق الجداول التى اعتمدتها واعلنتها وزارة التربية والتعليم .

لافتاً إلى أنه تم تشكيل العديد من لجان المتابعة خلال الفترة الماضية للمرور على (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) بجميع الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الإمتحانات.

وأضاف الرشيدى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 15 ألف و433 طالب/طالبة بأنظمة التقدم (ثلاث سنوات - خمس سنوات - تعليم وتدريب مزدوج - إعداد مهنى) موزعين على 61 لجنة بواقع (39 لجنة صناعى - 15 لجنة تجارى - 5 لجان زراعى - لجنتين فندقى) بنحو (20 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 4 لجان بإدارة دراو التعليمية - 6 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية- 13 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية- 18 لجنة بإدارة إدفو التعليمية).

وفى السياق ذاته أوضح وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة والفرش لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الإمتحانات والبالغ عددها 30 استراحة بواقع (22 استراحة رجال - 8 استراحات سيدات)،وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة بمشتملاتها - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه...إلخ) والتى تضمن إقامة كريمة للمنتدبين ، كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 6 خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية ، متابعًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسته .

الرشيدي: بروتوكولات تعاون مع المديريات للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

وأضاف الرشيدى أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

مشيرًا أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، والإلتزام بكافة البنود التى وردت فى الكتاب الدورى المنظم لذلك.

يذكر أن الامتحانات "التحريرية" للدبلومات الفنية تنتهى الخميس الموافق 6 يونيه المقبل، على أن يعقبها الامتحانات "العملية والمعملية واستكمال التقييم النهائى لنظام الجدارات" والتى تبدأ السبت الموافق 8 يونيه وتنتهى الخميس الموافق 27 يونيه، على أن تتوقف الإمتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك .