إصابة 10 عمال.. السيطرة على حريق بأحد المطاعم في الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية صباح اليوم، علي حريق اندلع في مطعم فول وفلافل بقرية بير عمارة بمركز بلبيس واسفر الحريق عن اصابة 10 عمال بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "صابر توفيق" 60 عاما ونجله "رضا صابر" 33 عاما و"عيسى سعيد" 40 عاما و"محمد محمود" 23 عاما و"إسلام نبيل" 23 عاما و"ياسر يحيى" 25 عاما و"سمير محمد" 31 عاما و"أشرف بنداري" 56 عاما و"محمود توفيق" 23 عاما و"محمد أحمد" 25 عاما جميعهم عمال مقيمين بمركز بلبيس مصابين بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق في مطعم فول وفلافل بناحية بير عمارة بمركز بلبيس مما أسفر عن إصابة العمال أثناء محاولة السيطرة عي النيران وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.