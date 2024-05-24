ضبط تشكيل عصابي بحوزته 7 كيلو حشيش وآيس بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الامني بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة لاتجارهم في المخدرات، وبحوزتهم 7 كيلو مخدرات من الحشيش والآيس.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية من ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وجرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمين 4 أشخاص بينهم سيدة.

وتبين أن اثنين من التشكيل العصابي، لهما معلومات جنائية وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكيلو جرام لمخدر الآيس وميزان حساس.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.