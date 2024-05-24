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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الشعب الديمقراطي": إسرائيل منهجها الكذب ومصر تبذل جهودا مضنية لأجل إحلال السلام

غزة
غزة
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قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ إسرائيل منهجها الكذب ومصر قامت بنزاهة وجهود مضنية من أجل إحلال السلام، مشددًا على أن الممارسات الإسرائيلية منذ بداية الأزمة تعتمد على التلفيق والأكاذيب وحليفها الأول الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فؤاد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ واشنطن تمد تل أبيب بأسلحة القتل والدمار من أجل قتل الأطفال والنساء والشيوخ بزعم أن حماس قتلت وعذبت.

وتابع «مصر لم يكن لها يد في هذه الأزمة ولم تبدأها، وقامت بقدرة ونزاهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان المساندة للشعب الفلسطينية وتعمل على بسط السلام كونه شريكا أساسيا في المفاوضات وليس وسيطا، لأن مصر أصحاب حق وصدارة في إقليم الشرق الأوسط منذ قرون».

السلام إسرائيل أكاذيب المفاوضات حزب الشعب الديمقراطي