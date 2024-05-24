مسئول سوداني: الحكومة لا تعرقل ايصال المساعدات للمضارين وبعض المنظمات تستخدم الإغاثة كسلاح

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مساعد القائد العام الفريق مهندس ابراهيم جابر، أن الحكومة لا تتدخل ولا تستلم أي مساعدات إغاثية، وسمحت للمنظمات بايصال المساعدات الي داخل السودان الا أن بعض المنظمات تستخدم الاغاثة كسلاح وتدعي أن الحكومة تعرقل ايصال المساعدات الانسانية.

موضحا أن الحكومة أثبتت فشل بعض المنظمات في الحصول على تمويل من المانحين لتوفير الإغاثة.

وقال جابر في تصريحات صحفية اليوم، إن الحرب خلفت نحو 9 ملايين نازح منهم 3 ملايين لاجئ في دول الجوار السوداني، مؤكدا ان الحكومة السودانية سمحت لكافة المنظمات بادخال المساعدات الانسانية للمتأثرين بالحرب وأنها لا تتدخل في أي اغاثة وأن مهمة الحكومة تنحصر في القيام بالاجراءات الجمركية دون التدخل في عمليات التوزيع.

وأضاف أن الحكومة فتحت العديد من المعابر الحدودية وثلاثة مطارات لايصال المساعدات في السودان، وأنها قامت بتخصيص مطارات الأبيض والفاشر وكادوقلي لنقل الاغاثة عبر الجو بجانب معبر الطينة الحدودي مع تشاد وبعض المعابر الاخري.

وشدد على ان الحكومة تعمل على فرض سيادتها على المعابر لمنع دخول السلاح ولضمان مطابقتها للمواصفات والاجراءات الجمركية دون التدخل في توزيع الاغاثة.

وأعرب جابر عن اسفه لعدم إدانة الدول قيام قوات الدعم السريع المتمردة بالاستيلاء على مخازن برنامج الغذاء العالمي بولاية الجزيرة.

