الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في غزة أصبحت صعبة ونحتاج لوصول الإمدادات سريعًا

قالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن كل يوم تخرج المزيد من المستشفيات نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة اجتياح الاحتلال لمحافظة رفح الفلسطينية، وخرجت خلال الأسابيع الماضية مزيد من المستشفيات عن الخدمة.

وأضافت "فرسخ"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هناك 14 مستشفى فقط في كل أرجاء القطاع تعمل بشكل جزئي لتقدم الرعاية الصحية لكل سكان غزة.

وأوضح أنه في رفح الفلسطينية لم يتبق أي مستشفى يعمل، وهناك فقط 3 مستشفيات ميدانية لا زالت موجودة، والحديث على على محدودية القدرة الاستيعابية، وبالتالي حدوث اضطرار لنقل جميع الجرحى والمرضى للمستشفيات على على أن يتم نقل الإصابات الخطيرة منهم لاحقا لمستشفيات خارج رفح الفلسطينية، مردفة: "الأوضاع في غزة أصبحت كارثية ونحتاج لوصول الإمدادات بأسرع وقت".

وأشارت إلى أن الوضع الصحي صعب للغاية، وهناك المزيد من شح المستلزمات الطبية والأدوية مثل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة الضغط والسكري وأمراض القلب، فضلا عن الأدوات الجراحية والطبية والتخدير والمضادات الحيوية ومسكنات الآلام هناك نقص حاد فيها.