فرق الهلال الأحمر تشارك بعمليات البحث عن ناجين بحادث انهيار عقار ميت غمر

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق الهلال الأحمر الي حادث انهيار عقار مكون من ٥ طوابق بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأسفر حتى الآن عن وفاة شخص وإصابة ٤ أفراد ومازالت عمليات البحث عن ناجين ورفع الأنقاض.

كما وجهت للدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الدقهلية بالتحرك الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا والدعم اللازم لهم.

كما وجهت فرق الهلال الأحمر باستمرار التواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية والدعم النفسي للمتضررين.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط الحماية المدنية وضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وتبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة شخص و4 مصابين من أسفل الأنقاض فيما يجرى البحث عن آخرين.

وجرى فصل الخدمات والمرافق من قبل مسئولي شركات الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن حالة العقار المنهار بصدور قرارت إزالة أو ترميم سابقة، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره .

تحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للانتقال والمعاينة .

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