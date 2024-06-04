احتفالاً بيوم البيئة العالمي.. معرض فوتوغرافي وفيلم تسجيلي بقصر الأمير طاز

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية بعنوان: "من أجل مصر خضراء" وذلك في السابعة مساء غدٍ الأربعاء بقصر الأمير طاز بالخليفة، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي، والذى يوافق 5 يونيو من كل عام.

تقام الاحتفالية بالتعاون مع وزارة البيئة، وجمعية كتاب البيئة والتنمية، ومصوري الحياة البرية- تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي ودعم المبادرات الخضراء الذكية وتشجيع الممارسات البيئية والحرف التراثية التي تساهم في الحفاظ على البيئة المصرية.

تتضمن الاحتفالية افتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان [بديع صنع الله] يُركز على البيئة المصرية وجمالها الطبيعي والكائنات النادرة بها، كما تتضمن تكريم المبادرات البيئية الرائدة التي حققت نجاحًا في مجالات مختلفة مثل إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تعرض الاحتفالية أيضًا فيلمًا تسجيليًّا بعنوان "حكاوي من ناسها" يتناول تراث المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، ودورهم في حمايتها.

كما تشهد استعراض التجربة الناجحة لمبادرة eco Egypt، التي تسلط الضوء على التجارب المميزة في ١٣ منطقة سياحة بيئية في مصر.

يشارك في احتفالية (من أجل مصر خضراء) شخصيات بارزة من مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة.