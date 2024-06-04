محافظ أسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل بكوم أمبو

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولته الميدانية بقرى مركز كوم أمبو لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة، وأيضاً مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تشهد متابعة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وكذلك وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة بهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

محافظ أسوان يوجه بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين

وشهدت الجولة الميدانية إستجابة المحافظ للعديد من مطالب وشكاوى المواطنين ، موجهاً لسرعة تلبيتها ووضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، وتفقد اللواء أشرف عطية وحدة طب أسرة سلوا قبلى التابعة لقروى الكاجوج برفقة الدكتور أشرف حماد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان.

وقد شهدت الوحدة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وتقام على مساحة 1600م2، وبتكلفة 23 مليون جنيه، وتضم الوحدة 2 عيادة طب أسرة، وعيادة أسنان، ومتابعة طفل، والطوارئ، والصيدلية، علاوة على معمل للدم والطفيليات.

كما تفقد أشرف عطية مركز شباب عزبة على سليمان بالكاجوج، إشهار وإنشاء جديد، وذلك برفقه ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، والمركز مقام على مساحة 2800 م2، وتكلف إنشاؤه 6.3 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بنسبة 100 % ليضم 2 ملعب نجيل صناعى، وتم دعمه بالأدوات الرياضية وحديقة الطفل وأثاث مكتبى وتربيزة تنس، وكافتيريا للأعضاء، وجارٍ تشكيل مجلس إدارة المركز، ووجه عطية إلى سرعة تمهيد وتسوية الطريق المؤدى لمركز الشباب لتسهيل حركة المترددين عليه .

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة عزبة على سليمان للتعليم الأساسى، برفقة فيصل نعيم مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، والمدرسة مقامة على مساحة 6300 م2، وتضم 2 مبنى إحداهما مخصص للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال لتضم 395 تلميذ وتلميذة داخل 10 فصول، والآخر مخصص للمرحلة الإعدادية ليستوعب 185 طالب وطالبة داخل 6 فصول .

وقدم الأهالى شكرهم للرئيس السيسى على النقلة النوعية والحضارية التى شهدتها قراهم بعد تنفيذ المشروعات المدرجة فى مبادرة حياة كريمة ، وهو الذى ساهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم ، مؤكدين على أن المتابعة الميدانية الدورية من محافظ أسوان من خلال جولاته التفقدية لهذه المشروعات ساهمت فى إنجازها فى وقت قياسى وبما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى أسرهم .

IMG-20240604-WA0054

IMG-20240604-WA0053

IMG-20240604-WA0052

IMG-20240604-WA0051

IMG-20240604-WA0047

IMG-20240604-WA0048

IMG-20240604-WA0049

IMG-20240604-WA0046

IMG-20240604-WA0045

IMG-20240604-WA0044

IMG-20240604-WA0043

IMG-20240604-WA0039

IMG-20240604-WA0041

IMG-20240604-WA0042

IMG-20240604-WA0038

IMG-20240604-WA0028

IMG-20240604-WA0027