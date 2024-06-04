محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق مزارع نخيل عين القضا

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، منذ قليل، نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق مزارع نخيل عين القضا بواحة الداخلة التي التهمت عددا كبيرا من أشجار النخيل، لافتا أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه، والبدء في أعمال التبريد وحصر الخسائر.

نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق مزارع نخيل عين القضا

وكانت محافظة الوادى الجديد دفعت بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع وخزانات لموقع حريق مزارع نخيل عين القضا بمركز الداخلة وذلك لمعاونة سيارات الإطفاء والحماية المدنية التى تحاول السيطرة على الحريق منذ حوالى 3 ساعات حيث بلغت عدد سيارات الإطفاء والمياه 29 سيارة.

ونشب حريق هائل في مزارع نخيل بمنطقة عين القضا بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير امن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة عين القضا التابعة لمركز الداخلة؛ حيث التهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل، فيما تسبب الرياح في انتقال ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.