ريهام حجاج تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار عن اعتزال الفنانة ريهام حجاج التمثيل وتفرغها للإنتاج السينمائي عبر بعض المواقع الإخبارية.

وردّت الفنانة ريهام حجاج على هذه الشائعة، بصورة للخبر المنشور عبر ستورى بصفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والذي يحمل عنوان "ريهام حجاج تعتزل التمثيل وتتفرغ للإنتاج السينمائي"، معلقة على ذلك قائلة: "ياريت تنشروا عن اللي بيحصل في غزة ربع نشركم للإشاعات الغلط".

وقد شاركت الفنانة ريهام حجاج في الموسم الرمضاني السابق 2024، في مسلسل "صدفة"، الذي تدور أحداثه حول المُعلمة "صدفة"، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وشاركها البطولة الفنانون: خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، فراس سعيد، رشدي الشامي، عبير منير، نور إيهاب، تامر يسري، دارين حداد، رباب ممتاز، ميار الغيطي، وآخرون، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.