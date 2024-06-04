ننشر أسماء ضحايا حادث انهيار عقار بميت غمر

حصلت “البوابة نيوز” على أسماء ضحايا حادث انهيار عقار مكون من خمسة طوابق بشارع النبى دانيال بمدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

والضحايا حتى الآن هم: يحيى محمد يحيى 15 عاما "متوفى" وأحمد مروان نصر الدين شلبى 17 عاما مصاب بكسر بالعمود الفقرى وكسر بالضلوع، وسما محمد يحيى 12 عاما مصابة بكسر بالعمود الفقرى وكسر بالحوض، ومى محمد العزب 36 عاما مصابة بكسر بالجمجمة وكسر بالعمود الفقرى، وكسر بالحوض، وجارى البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الاهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط الحماية المدنية وضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر الي مكان البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة شخص واستخراج 3 مصابين من أسفل الأنقاض فيما يجرى البحث عن آخرين.

وجرى فصل الخدمات والمرافق من قبل مسؤلي شركات الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن حالة العقار المنهار بصدور قرارت إزالة أو ترميم سابقة، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره.

فيما أصدرت محافظة الدقهلية، أكدت فيه أن الانهيار على أثر ارتطام أحد الأوناش الخاصه بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.