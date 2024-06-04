جامعة أسيوط تشارك في تصميم شعار الهوية البصرية للمحافظة

ثمن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ جهود جامعة أسيوط، ومشاركتها في تصميم الهوية البصرية لمحافظة أسيوط؛ لإبراز القيم الجوهرية، والربط بالتراث الحضاري للمحافظة؛ بما يحقق تعزيز الانتماء الوطني، ونشر الوعي الثقافي بين المواطنين، وإبراز المعالم السياحية، والتاريخية، والثقافية بالمحافظة.

جاء ذلك؛ تعقيباً على ما استعرضه الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بشأن مشاركة الجامعة في تصميم الهوية البصرية (الشعار الترويجي) لمحافظة أسيوط.

وأشار الدكتور المنشاوي؛ إلى إن جامعة أسيوط داعمة للتاريخ الكبير للمحافظة، وهويتها البصرية، بوصفها محافظة لها تاريخ عريق، ومركز للعلم، والمعرفة، والتنوير، والتنمية في صعيد مصر؛ حيث تمت دراسة القيم الثقافية، والتاريخية، وأهم الأحداث، والشخصيات التاريخية في المحافظة، وأبرز الحرف اليدوية، مؤكداً في الوقت نفسه؛ إن تصميم الهوية البصرية يُعد أحد المشروعات القومية الحضارية التي تحظى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز الهوية البصرية، والشخصية المتميزة لكل محافظة من محافظات، ومدن مصر.

هذا، وقد قام بتصميم الشعار الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، ومنسق فريق العمل في دليل الهوية البصرية لمحافظة أسيوط.

ومن المنتظر، أن يعكس الشعار في صورته النهائية صورة مضيئة لمحافظة أسيوط سواء لسكانها، او للسائحين؛ حيث تم تحليل الوضع الراهن للصورة المرئية لأسيوط، إلى جانب دراسة تطوير الصورة المرئية للمدينة، والتي تشمل مراجعة واجهات المباني القائمة، وتطويرها، بجانب وضع ضوابط تنظيمية لتصميمات الواجهات المستجدة، ومراجعة تصميمات عناصر المواقع، والفراغات العامة، والشوارع، والميادين؛ بما يتناسب مع القيم الثقافية، والتاريخية.

ويضم أعضاء فريق العمل من الجامعة: الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة، والدكتور سيد شحاتة رئيس قسم نباتات الزينة بكلية الزراعة، والدكتور عيون نافع مدرس بقسم الآثار بكلية الآداب، والدكتورة فيروز حسن مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، إلى جانب مشاركة المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بأسيوط، والمهندسة إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة زينب محمود مهندس تخطيط عمراني بإدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والدكتورة فاطمة عايد باحثة بمكتب نائب محافظة أسيوط، وريهام الحفناوي مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة.