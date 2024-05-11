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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

سقوط شاب من الدور الرابع خلال صبة سقف بمدينة المنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شاب فى العقد الثانى من عمره اليوم السبت، بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الرابع من منزل تحت الإنشاء بمدينة المنصورة حيث اختل توازنه خلال صبة سقف وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من أعلى سقف الدور الرابع بمنزل تحت الإنشاء حيث اختل توازنه خلال صبة السقف بمنطقة كوبرى الجامعة بالقرب من صينية ميت خميس بالمنصورة.
وبانتقال ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المصاب يدعى عيد محمد عيد 17 عاما ومقيم قرية البيضاء بتمى الأمديد، وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم، حيث تبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلى بالصدر وكسر بالعمود الفقرى.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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