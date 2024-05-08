فتح باب التقدم لمنصب رئيس جامعة المنصورة الأهلية

عقد مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، و أعضاء مجلس الأمناء لوضع شروط الإعلان عن وظيفة رئيس جامعة المنصورة الأهلية.

وافق المجلس على فتح باب التقدم لرئاسة الجامعة خلال الفترة من ٢٥ مايو ٢٠٢٤ الى ٦ يونيو ٢٠٢٤ و تشكيل لجنة لفحص الأوراق المطلوبة وترتيب من تتوافر فيه الشروط و تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط والمعايير على أن تتضمن أحد من ذوى الخبرات الواسعة فى إدارة التعليم العالى من خارج الجامعة.

وأكد ضرورة أن يكون شغل جميع الوظائف فى الجامعة من خلال الإعلان وإحترام الشفافية والعلنية ومن خلال لجان تتوافر فيها الحيدة والنزاهة.

كما ناقش المجلس اقتراح اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على انشاء عدد من الكليات والبرامج الجديدة فى العام الدراسى القادم بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وأن تكون البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الأهلية تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد الخريجين المتميزين.

IMG-20240508-WA0032

IMG-20240508-WA0033