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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جسده تحول لأشـ لاء.. مصرع فلاح فـ رمته ماكينة دراس القمح بالدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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لقي شاب مصرعه  إثر سقوطه بماكينة لدرس وحصاد القمح بإحدى الأراضي المزروعة بمحصول القمح، بعزبة البراغيث التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانه الى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول "ضياء وحيد أحمد"، 19 عاما، فلاح ومقيم عزبة البراغيث التابعة لقرية أبو جلال دائرة المركز، جثة هامدة "ادعاء حادث عارض".
انتقل ضباط وحدة مباحث مرز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال مرافقيه أكدوا سقوطه بداخل ماكينة دراس الغلة خلال جمع محصول القمح من الأرض الزراعية الخاصة بهم، وأصيب بتهتك فى جسده ولقى مصرعه على الفور ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك.
وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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