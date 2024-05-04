بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 10 أشخاص في محافظة الدقهلية إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل امام كوبرى شرنقاش علي طريق (المنصورة - دمياط) الغربي بنطاق مركز طلخا وجري الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين الي مستشفي المنصورة الدولي.

اصابة 10 فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالدقهلية:

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل امام كوبرى شرنقاش علي طريق (المنصورة - دمياط ) الغربي



جري الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين وانتقل علي الفور ضباط مباحث مركز شرطة طلخا الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من " سامية عبدالله البيومي 28 سنه، ومقيمة بالطويله طلخا، مصابة بكسر في الفخذ الايسر، وياسمين مسعود عبد الهادى، 23 سنة، الطويلة، طلخا، كسر في الكتف الايسر، وجرح قطعي في الكتف الايسر، ووجيهة عبد اللطيف محمد قنديل، 20 سنة، طلخا، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم، واميره سمير عبد المقصود احمد، 39 سنة طلخا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن والام بالظهر، ومحمد السعيد محمد محمد، 55 سنة، بلقاس، مصاب بجروح وكدمات بالوجه والذراعين، واحمد ايمن احمد عثمان، 20 سنة، الطويلة طلخا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبد الله الحسانين حافظ، 20 سنة، شربين، اشتباه، ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شريف البسطويسي، 25 سنة، كفر الطويلة طلخا، اشتباه ما بعد الارتجاج، كدمات متفرقة بالجسم، وبسملة سامى احمد رمضان، 17 سنة، الطويلة طلخا، كسر بالذراع الأيمن والقدم اليسرى، وأية رضا سعد، 17 سنة، الطويلة طلخا، كسر بالكتف الأيمن والذراع الايسر".

جري نقل المصابين الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.