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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة ، بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة ، منها السفينة  (WADI ALMOLOUK  ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18303 طن تشمل : 1200 طن علف و 11254 طن يوريا و 3000 طن صويا و 1977 طن كلينكر و 872 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62147 طن تشمل : 6334 طن قمح و 15845 طن ذرة و 786 طن خشب زان و 5450 طن خردة و 7886 طن حديد و 7000 طن كسب صويا و 2690 طن زيت طعام و 2400 طن مولاس و 3856 طن سلاج و 9900 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1179 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 455 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2307 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48057 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186791 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2430 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5221 حركة .

الـ 24 ساعة الماضية الحبوب والغلال السلع الاستراتيجية السفن والحاويات