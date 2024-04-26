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الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة 16 شخصًا إلى التحقيق بسبب الغياب في وحدتين صحيتين بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
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قرر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط إحالة ١٦ من العاملين في ٢ من الوحدات الصحية القروية في دمياط إلى التحقيق، بسبب الغياب عن العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية فى إطار استمرار المتابعات الميدانية للسيد وكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

وتابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة جولاته بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالبصارطة، وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة، واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال ١٠ من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل .

كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين، وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

وقام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة جولاته بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالعنانية، وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال ٦من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين، وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.  

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