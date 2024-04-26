وكيل أوقاف دمياط يفتتح مسجد الفردوس في محافظة دمياط

أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، لافتتاح مسجد الفردوس بالروضة، بحضور الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الاوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة دمياط.

حيث جاء الافتتاح قبل صلاة الجمعة اليوم، وبدأ بإقامة مقرأة الأئمة بالمسجد، كما استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات قرآنية مباركة، كما ألقى مدير مديرية الاوقاف خطبة الجمعة.

هذا وتأتى تلك الجهود فى إطار خطة وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، لعمارة بيوت الله، وتجهيزها لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية، وذلك لنشر تعاليم الدين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 732 مسجدًا منها 582 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 150 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه.

هذا وقد قام الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بإقامة الأنشطة الدعوية بالمسجد حيث أقيمت مقرأة الأئمة بالمسجد قبل الصلاة بساعة، وقد استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ السعيد فتحي السيد سعيد السرسي.

ثم ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط،

وبعد الصلاة مباشرة عقدت مقرأة الجمهور والذين أعلنوا حبهم وفرحهم وتقديرهم لجهود وزارة الأوقاف المصرية بالمساجد وما تقوم به من عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، وقد ختمت فعاليات شعائر صلاة الجمعة والأنشطة الدعوية بمجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء والتضرع أن يحفظ الله تعالى مصر من كل سوء ومكروه اللهم آمين.